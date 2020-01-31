В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, рассказали в МЧС. Подробности произошедшего устанавливаются.
Обрушение произошло сегодня во время демонтажных работ, уточнили в ведомстве. На данный момент сообщается, что на месте происшествия работали люди, несколько рабочих могут оставаться под завалами.
Сотрудники службы МЧС уже прибыли на место и приступили к разбору завалов. Масштабы произошедшего станут понятны позже.
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