Два первых случая коронавируса выявлены в России

Два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом информирует РИА «Новости».
В четверг глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.
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