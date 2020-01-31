Два первых случая коронавируса выявлены в России

Два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом информирует РИА «Новости».

В четверг глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

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