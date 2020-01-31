Решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя

Принято решение о начале эвакуации российских граждан из Уханя и Хубэя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, по предварительным данным в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй – 341.

Также РФ ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией, информирует РИА «Новости».

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