Решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя

Решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя

31.01.2020, 15:19, Новости дня

Принято решение о начале эвакуации российских граждан из Уханя и Хубэя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, по предварительным данным в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй – 341.

Также РФ ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией, информирует РИА «Новости».



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