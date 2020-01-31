Решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя

Принято решение о начале эвакуации российских граждан из Уханя и Хубэя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, по предварительным данным в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй – 341.
Также РФ ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией, информирует РИА «Новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Якутии замерзли насмерть сразу двое родственников: сначала племянник, а затем его дядя, приехавший организовывать похороны. ЧП произошло в Амгинском районе республики. Двое односельчан сначала выпивали, а затем решили поехать на отдаленный участок, где находился крупный рогатый скот. Один из мужчин там работал, второй же не знал, что большую часть пути придется идти пешком. По […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стала известна реакция в Германии на заявления Польши о «союзе Гитлера и Сталина» / 30 декабря
- РБК: Mail.Ru планирует запустить собственный видеосервис / 16 декабря
- Блогер в Волгограде разбросал в толпу 200 тыс. рублей / 6 января
- Автоновости: Линейка Opel вырастет в России втрое / 13 января
- Нетаньяху собрался забрать Иссахар в Израиль на своем самолете / 29 января
- ПАСЕ согласовала механизм реагирования на нарушение устава / 30 января
- Мнение: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»? / 9 января
- Чтобы клиентов у вас было, как рыбок в океане, и были они такими же голодными / 18 января