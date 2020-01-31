Katya Chilly представила начало песни для нацотбора на «Евровидение 2020»

Участница национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2020» Katya Chilly исполнила первые 14 секунд своей конкурсной песни. Компзиция начинается с крика. Видео разместили на странице телеканала СТБ в Instagram.

В описании ролика предлагается принять участие в конкурсе, приз которого – билеты на нацотбор. Для этого нужно записать видео собственного пения, в котором голос держит ноты не менее 14 секунд.

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@katyachilly ексклюзивно для @stbua представила початок своєї конкурсної пісні для Нацвідбору на #Євробачення-2020. * Ми настільки вражені, що оголошуємо КОНКУРС #СпівайЯкKatyaChilly: 1. Опублікуй сторіс, в якому співаєш довше, ніж Катя, тобто не менше 14 секунд. 2. Відмічай @stbua та став хештег #СпівайЯкKatyaChilly в коментарях під цим постом 3. Підписка на нас та відкритий профіль — обов’язково! 4. А вже в понеділок (3.02) ми оберемо переможця та подаруємо йому квиток на 2 персони на перший півфінал Національного відбору на Євробачення, в якому виступатиме Katya Chilly. * Нехай удача буде на твоїй стороні * #СТБ #МожливоВсе #eurovision

Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 30 Янв 2020 в 6:58 PST

Название песни исполнительница хранит в тайне.

Katya Chilly выступит в первом полуфинале, 8 февраля.

Имя исполнителя, который представит Украину на «Евровидении 2020» в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и «UA:Перший».

Телевизионная съемка национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ.

Музыкальный продюсер нацотбора-2020 – Руслан Квинта, ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри: артист оригинального жанра, композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный продюсер Виталий Дроздов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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