Личное: Суррогатное материнство

Если бы 30 лет назад в Китае не была бы внедрена политика одного ребёнка (сейчас она отменена), то на Земле сейчас проживало бы 8 миллиардов человек. Мы уже находимся на грани экологической катастрофы, если не в её эпицентре. С населением в 8 миллиардов планета была бы ещё в худшем состоянии, чем сейчас.

Людей слишком много. Наша планета слишком мала и слишком загажена. Мы под конец жизни уже увидим Армагеддон, а ваши дети будут в нём выживать. Получится, кстати, далеко не у всех.



Фото: 123rf.com

А теперь в условиях перенаселённости планеты и экологической катастрофы поговорим о суррогатном материнстве?

Я воспринимаю суррогатное материнство, как процесс взаимодействия двух баб: бесплодной старухи и тупой нищебродки. Бабка, которой приспичило на климаксе лет обзавестись лялькой, обращается за помощью к девке, которая нет нашла лучшего способа заработать, чем сдать в аренду собственную матку.

Процесс противоестественный и омерзительный. Я могла бы его ещё хоть как-то оправдать, если бы человечество катастрофически нуждалось в новых людях. Но, блин, не нуждается! Вот совсем не нуждается! Планете с её иссякающими ресурсами имеющихся бы дегенератов прокормить, не говоря уж о рождённых из пробирки детях.

Нет, я понимаю: сумасбродным бабам очень хочется деточек. Только вот рожать нужно, когда организм к этому способен. Не способен? Значит, не надо тебе детей. Займись чем-то другим: рисованием, благотворительностью, путешествуй или вон крестиком вышивай.

Дети должны рождаться в результате процесса, при котором здоровый мужчина оплодотворяет здоровую женщину методом «пися в писю». Это правильно. Это честно. Это так, как должно быть.

Не можешь родить сама? Не рожай. Ни человечеству, ни планете твой ребёнок не нужен. Так звучит правда.

В процессе эволюции выживают сильнейшие. Старые сперматозоиды, замороженные яйцеклетки — это всё игры с природой, которая терпит, терпит, а потом как долбанёт экологической катастрофой так, что выживут единицы. И эта катастрофа — не сюжет фантастического фильма, а наше с вами сегодня, которое перерастёт в страшное, болезненное, жестокое завтра.

Рожать из пробирки в условиях перенаселённости планеты и нехватки природных ресурсов — это просто свинство по отношению к будущему человечеству.

Согласны? Почему да? Почему нет?

Как относитесь к суррогатному материнству? Почему?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро

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