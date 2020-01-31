Грету Тунберг во второй раз вдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира, инициатива поступила от двух шведских парламентариев, информирует агентство ТТ.

«Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future номинированы сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 года двумя шведскими законодателями», – говорится в сообщении, передает «Рен ТВ». Тунберг вдвинули на премию шведские депутаты Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.

Политики заявили, что основной причиной, по которой Грета заслуживает получить премию, является то, что «несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис».

Депутат отмечают, что проблема изменения климата чрезвычайно важна, так как может привести к конфликтам и «создать потоки климатических беженцев».

Ранее шведскую экоактивистку называли явным фаворитом на присуждение Нобелевской премии мира 2019, однако награду получил премьер-министр Эфиопии Абие Ахмед Али.

При этом Тунберг стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», которая считается своеобразным дополнением к нобелевским номинациям.

Также журнал Time признал «Человеком года» Грету Тунберг.





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