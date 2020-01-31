В Голливуде изменили правила съемки сцен секса

В Голливуде приняли новые правила съемки сцен сексуального характера. Об этом заявили Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA), сообщает The Independent.

По новым правилам, на съемках должны регулярно присутствовать координаторы по интимным сценам, которые будут обсуждать с актерами, что те согласны сделать перед камерой.

«В соответствии с правилами, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обсудить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии», – объяснила глава SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

Это правило призвано предотвратить неподобающее поведение и домогательства на съемочной площадке и сформировано как часть движения #MeToo.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна к актрисам и подчиненным, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет. Американские актрисы Роуз Макгоуэн, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розанна Аркетт (всего 87 женщин) заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна. Женщины, рассказывающие о домогательствах, стали отмечать свои посты хештегом #MeToo.

После публикаций в СМИ Weinstein Company уволила Вайнштейна.

25 мая 2018 года Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. В тот же день он внес $1 млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. 30 мая продюсеру предъявили обвинения, он их не признал.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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