Эпичное обрушение спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попало на видео

Эпичное обрушение спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попало на видео

31.01.2020, 15:06, Новости дня

СМИ обнародовали с Сети кадры ЧП, произошедшего в пятницу, 31 января, в Санкт-Петербурге.

 

В настоящее время известно, что во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" обрушилась часть конструкций.

Судя по записи, один из сварщиков, работавших на высоте, не успел запрыгнуть в люльку, где находился его коллега. Рабочий числится пропавшим без вести.

На месте демонтируемого СКК должна появится новая ледовая арена, которую планируется ввести в эксплуатацию к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Проект претендует на звание самого большого хоккейного стадиона в мире.

Источник: Вести



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