Телескоп Spitzer, обнаруживший новое кольцо Сатурна, завершил свою 16-летнюю миссию

NASA заявило об официальном завершении миссии космического телескопа Spitzer, который проработал более 16 лет. Об этом 31 января сообщила пресс-служба NASA.

«После более чем 16-летнего изучения Вселенной в инфракрасном свете, открытия новых чудес в нашей Солнечной системе, нашей галактике и за ее пределами миссия космического телескопа Spitzer NASA подошла к концу», — говорится в сообщении.

Космический аппарат был переведен в безопасный режим, прекратив все научные операции. После подтверждения вывода из эксплуатации руководитель проекта Spitzer Джозеф Хант заявил, что миссия официально завершена.

Spitzer изучал кометы и астероиды в нашей солнечной системе и обнаружил ранее неопознанное кольцо вокруг Сатурна. Он изучал образование звезд и планет, эволюцию галактик от древней вселенной до наших дней и состав межзвездной пыли. Он также оказался мощным инструментом для обнаружения экзопланет и определения их атмосферы. Самой известной работой Spitzer является обнаружение семи планет размером с Землю в системе TRAPPIST-1 — самое большое количество планет земной группы, когда-либо обнаруженных вокруг одной звезды, — и определение их масс и плотностей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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