Хибла Герзмава: «Я почувствовала силу своего голоса после смерти матери»

Российская оперная певица Хибла Герзмава, известная на весь мир, однажды призналась, что почувствовала всю глубину своего голоса в 16 лет, после смерти ее матери. Сейчас 50-летняя артистка покорила многочисленные сцены, в числе которых Мариинский театр, "Метрополлитен-опера" в Нью-Йорке, лондонский "Ковент-Гарден", Венская опера и даже "Ла Скала" в Милане.

Стоит отметить, что на многих мировых сценах были освистаны разные оперные звезды. Минуту позора получили Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Роберто Аланья, а Хиблу Герзмаву изысканная публика встретила овациями. Артистка считает, что таким образом судьба воздает ей за страшные потери, которые она пережила в раннем возрасте.

Хибла Леварсовна родилась в Пицунде (Абхазия). Она пела уже с детства, а родители отмечали ее успехи и поддерживали. По словам певицы, мама хотела, чтобы она стала врачом, но семья была уверена в музыкальных успехах девочки. Родители предполагали, что она станет пианисткой, а затем органисткой в пицундском храме IX века, при котором Герзмава выросла.

Хибла училась на фортепианном отделении музыкального училища. Наставник-пианист посоветовал ей сходить на прослушивание к Жозефине Бумбуриди, которая возглавляла вокальное отделение. Педагог отметила способности Герзмавы и стала с ней заниматься. После окончания музыкального учреждения отец привез девушку в Москву, где она поступила в консерваторию.

Первым, кто заметил Хиблу Леварсовну, стал Зураб Соткилава, грузинский и российский оперный певец. Он пригласил Герзмаву на свой концерт и спел с ней. В 1993 году молодая певица появилась в программе "Музыкальный киоск". Через год Хибла уже завоевала Гран-при на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Данная победа стала для девушки трамплином к мировому успеху.

В прессе Герзмаву называют "золотым сопрано России", "иконой стиля в опере", а также "женщиной-сказкой". В редких интервью артистка отмечала, что женщина должна быть влюблена и ее должны любить, чтобы звучал ее голос. О личной жизни самой певицы известно немного. Ее окружали знаменитые и талантливые мужчины, в числе которых дирижер Владимир Спиваков, пианист Денис Мацуев, режиссер Александр Титель. Герзмава утверждает, что все они ее хорошие друзья.

Борису Корчевникову Хибла рассказал, что была замужем, но развелась. Имя бывшего супруга она не назвала. В этом союзе у пары родился сын Сандро. О спутнике жизни Герзмава поведала лишь то, что он не музыкант. Певица призналась, что они прожили очень красивую совместную жизнь, у них была потрясающая и счастливая семья. "Но в какой-то момент все закончилось", — отметила Хибла Леварсовна. При этом, по ее словам, она помнит только хорошее, а все остальное не хочет ни рассказывать, ни обсуждать.

Как Герзмава вспоминает свое первое выступление в Ла Скала? Что сказал ей художественный руководитель, когда та пришла устраиваться на работу в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко?

О чем Иосиф Кобзон просил Хиблу? И что происходит в личной жизни оперной дивы сегодня? Ответы на это и многое другое в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

Источник: Вести

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