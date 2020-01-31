Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

31.01.2020, 15:05, Новости дня

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter.

Facebook и Twitter не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, передает РИА «Новости».

Компаниям грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.



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