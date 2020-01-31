Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter.
Facebook и Twitter не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, передает РИА «Новости».
Компаниям грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.
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Последнее: В РФ зафиксированы два первых случая инфекции, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». Состояние двух заболевших в РФ коронавирусом стабильное, без клинических проявлений и без температуры, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что риска распространения вирусной инфекции в РФ нет. Больные изолированы, […]
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