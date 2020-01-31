«Аэрофлот» перевел все китайские рейсы в отдельный терминал Шереметьево

«Аэрофлот» объявил о переводе всех рейсов на китайском направлении в терминал F аэропорта Шереметьево.

«Аэрофлот» переводит рейсы в/из городов Китая в терминал F, начиная с 17.00 мск 31 января 2020 года», – говорится в сообщении на сайте компании.

Одновременно все международные рейсы «Аэрофлота» по другим направлениям, выполняемые в настоящее время из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C.

Среди китайских городов, в которые выполняет рейсы «Аэрофлот» –Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Тем временем в аэропорте Шереметьево «Интерфаксу» сообщили, что в терминал F переводятся рейсы на китайском направлении всех авиакомпаний. В частности, терминал будет принимать рейсы авиакомпаний Pegas Fly (по маршруту Москва – Цзинань и обратно), Air China (Москва – Пекин), China Eastern Airlines (Москва – Шанхай), China Southern Airlines (Москва – Гуанчжоу), а также рейсов «Аэрофлота».

Такие меры объяснили усилением мер безопасности авиаузла из-за эпидемии коронавируса в Китае.

В четверг глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.





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