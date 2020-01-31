В Томской области мужчина убил знакомого металлическим совком

В Томской области местный житель убил знакомого, для чего использовал металлический совок. Инцидент зафиксирован в Молчановском районе, что подтвердили в СКР региона.

Согласно версии следствия, подозреваемый проживал в населенном пункте Могочино без официальной прописки. Осенью минувшего года в гости к 32-летнему мужчине пришел его знакомый. В какой-то момент между товарищами развилась ссора, которая стремительно переросла в драку. В процессе предполагаемый злоумышленник схватился за металлический совок, используемый им в процессе сбора золы, и несколько раз нанес жертве удары в разные части тела. Гость через непродолжительный отрезок времени скончался от серьезных повреждений.

Обвиняемый свою вину отрицать не стал, но уточнил, что намерения убивать гостя не имел. Он избил его после того, как тот начал нецензурно выражаться в его адрес, а также попытался справить нужду непосредственно в доме. Расследование обстоятельств инцидента уже закончили, собранные материалы переданы для последующего изучения в суд.

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