Станислав Садальский рассказал трагическую историю главного героя киноленты «Максимка»

Российский актер Станислав Садальский пояснил трагическую историю главного героя киноленты «Максимка». Артист признался, что фильм о дружбе русского матроса и темнокожего мальчика был его любимым.

Главную роль в фильме «Максимка» сыграл темнокожий мальчик Анатолий Бовыкин. Актер Николай Крючков встречался в Архангельске с моряками, там он и заметил Бовыкина. Крючков порекомендовал режиссеру киноленты Владимиру Брауну пригласить его на съемки. Мальчик стал любимчиком съемочной группы. Он был смешным, добрым, веселым, на заработанные деньги покупал подарки друзьям. Со слов Садальского, отец мальчика — темнокожий американский моряк, в которого была влюблена мать Толи Бовыкина. Она сильно переживала, узнав, что ее возлюбленный погиб, после нападения на корабль вражеской подводной лодки.

Семья жила бедно в небольшой комнатке общежития. Их жизнь не изменилась и после того, как мальчик стал знаменитым. Через пять лет, после выхода «Максимки» на экраны, Анатолий Бовыкин умер. Причиной смерти, предположительно, стала серьезная травма головы, которую он получил во время катания на коньках, а через полгода скончался в возрасте пятнадцати лет. По другой версии он умер от последствий сахарного диабета.

Мать до своей смерти хранила вышивки сына. Она писала руководству телеканала письма с просьбой показать на праздники фильм «Максимка». Ее просьбу всегда выполняли.

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