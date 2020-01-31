В Самаре под окнами многоэтажного дома найден труп 13-летней школьницы

В Самаре под окнами одного из многоэтажных домов найден труп 13-летней школьницы. Тело покойной находилось у здания на Балаковской, выяснением обстоятельств инцидента занимаются правоохранители.

По данным источников, у покойной девочки зафиксированы повреждения, которые характерны при падении со значительной высоты. Личность школьницы установлена, также известно, что она упала с одного из верхних этажей многоквартирного жилого дома. Обстоятельства случившегося в настоящий момент остаются неизвестными, однако по данному факту инициирована соответствующая проверка.

Уточняется, что воспитывалась 13-летняя жительница Самары в полной семье, которая не состояла на учете, другие подробности ЧП отсутствуют.

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