Кремль отреагировал на покупку Белоруссией нефти у Норвегии

Кремль отреагировал на покупку Белоруссией нефти у Норвегии

31.01.2020, 14:58, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закупка нефти Белоруссией у Норвегии объясняется экономической целесообразностью.

Песков заявил, что «это вопрос экономической целесообразности», и если норвежская нефть дешевле российской, то «любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов», передает ТАСС.

По его мнению, «здесь речь идет о чистой экономике, коммерческой выгоде».

Он добавил, что на ближайшее время не запланированы контакты президентов РФ и Белоруссии, однако «они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным».

Напомним, в начале 2020 года обострились разногласия РФ и Белоруссии в нефтяной сфере, и Минск стал искать альтернативные поставки.

Первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела в Норвегии. Также Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти.

Белорусский лидер заявил, что конфликт произошел якобы из-за желания Москвы продавать нефть Минску по цене выше мировой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.



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