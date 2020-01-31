В ПАСЕ подписали российскую декларацию о недопустимости пересмотра истории

Подготовленная российской делегацией декларация о недопустимости пересмотра истории Второй мировой войны получила поддержку 76 делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из 17 стран.

Кроме российской делегации документ подписали депутаты из Азербайджана, Армении, Германии, Греции, Молдавии, Сербии, Турции, Франции, Чехии и других государств.

В декларации говорится, что «с течением времени уроки истории начинают не просто забываться, а сознательно искажаться в угоду политической конъюнктуре». Особое «возмущение вызывает уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма», передает ТАСС.

Создатели декларации настаивают на «внесении в учебники истории для школ и университетов всех стран Совета Европы правдивой информации о Второй мировой войне с учетом позиций, утвержденных Нюрнбергским трибуналом в 1947 году». Они также осуждают «любые попытки искажения исторической правды» и призывают поддержать «глобальную инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне и памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом наследия человечества».

Документ опубликован на официальном сайте ассамблеи и получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи.

В российской делегации добавили, что документ будет открыт к подписанию не только на завершающейся в пятницу зимней сессии, но на апрельской.

22 января президент Владимир Путин заявил, что противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Минюст внес в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточенные наказания для нарушителей правил дорожного движения. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года. Согласно поправкам, водителя впервые могут лишить прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости. А сам размер штрафа за превышение […]