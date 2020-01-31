Глава Керчи все-таки уйдет в отставку после скандального визита к ветеранам. На увольнении настоял глава Крыма

Глава Керчи Мая Хужина 31 января написала повторное заявление об отставке. Ее увольнение, а также отставку заместителя Хужиной Ларисы Щербулы внеочередная сессия горсовета Керчи рассмотрит 3 февраля, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы Республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления председателя городского совета о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета», – сказал Фикс.

История с Хужиной началась 27 января. В этот день горсовет Керчи сообщил, что спикер и несколько депутатов в День снятия блокады поздравили 11 жителей блокадного Ленинграда, которые сейчас живут в Керчи, и подарили им хлеб. На опубликованных фотографиях женщины в шубах вручают медали, цветы и хлеб в пакетах пожилым людям. В соцсетях чиновниц обвинили в кощунстве и демонстрировании богатства. Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова затем уточнила, что блокадникам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем.

После скандала в соцсетях Хужина сначала написала заявление об отставке, но потом его отозвала:

«Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых, меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», – заявила она утром 31 января РИА Новости.

Но глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить Хужину и ее заместителя безотлагательно:

«Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя [главы] городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наглость зашкаливает», – добавил Аксенов после того, как, по его словам, «прочитал сообщения в СМИ, что Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам».

Ситуацию с «поздравлением» ветеранов в Керчи хлебом прокомментировал также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в каждой конкретной ситуации надо разбираться отдельно, к «охоте на ведьм» никто не призывает, однако общественная нетерпимость к проявлениям хамства – «залог того, что мы постепенно от этого избавимся».

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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