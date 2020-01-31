Исполняющий обязанности начальника следственного управления ГКНБ Кыргызстана Сагынбек Самидин уулу рассказал 31 января депутатам парламента Кыргызстана, что следствие считает гражданина Сирии заказчиком убийства Айеркена Саймаити. Непосредственным исполнителем убийства, по его словам, был гражданин Узбекистана. Имена обоих подозреваемых он не раскрыл.

Подпольный финансист Айеркен Саймаити, гражданин Китая, в ноябре 2019 года был убит в Стамбуле. По его собственному признанию, он в течение многих лет вывозил деньги из Кыргызстана при помощи курьеров и отмывал их. За пять лет, по его оценке, Самайити вывел из Кыргызстана «более 700 миллионов долларов». По данным журналистского расследования Радио Свобода, OCCRP и Kloop, Самайити тайно переправлял за границу деньги для семьи Абдукадыр, которая контролировала оптовые поставки товаров из-за границы на рынки Кыргызстана.

Но представитель ГКНБ отверг версию о убийстве Самайити из-за денег и заявил, что заказчик убийства, «предположительно, причастен к террористической деятельности».

«Мы сотрудничаем с турецкой стороной по принципу взаимной помощи. Мы им направили запрос, они – нам. По предварительной информации, заказчик убийства – гражданин Сирии, исполнитель – гражданин Узбекистана», – рассказал Самидин уулу.

Ранее сообщалось о задержании четверых подозреваемых: двое из них назвались гражданами Кыргызстана, один – гражданином Сирии, третий – уроженцем Сирии и гражданином Узбекистана. Задержанные заявили, что состояли с Саймаити в одном религиозном сообществе в Сирии и решили убить его из-за внутренних разногласий, и Самидин уулу, по сути, подтвердил эту версию.

Является ли заказчик тем самым гражданином Сирии, который входит в число арестованных, представитель ГКНБ не уточнил.

В июле 2019 года финансовая полиция Кыргызстана подтвердила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из банков Кыргызстана. Но правоохранительные органы тогда не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что это могла быть «нормальная» деловая активность.

Однако на заседании парламента Кыргызстана 31 января представитель ГКНБ подтвердил, что ведомство «проверяет» переводы Саймаити на покупку участков и недвижимого имущества за рубежом.

Заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов 31 января заявил депутатам парламента Кыргызстана, что Саймаити с 2017 года подозревали в хищении средств у гражданина Китая по имени Али Джиган: он сообщил в киргизские правоохранительные органы, что Саймаити украл у него $3 миллиона. Но к тому моменту, по словам Каниметова, Саймаити успел уехать в Турцию, поэтому киргизские силовики объявили его в международный розыск.

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