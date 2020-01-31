Зеленский призвал крупный американский бизнес принять участие в проектах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе брифинга после переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео заявил, что ожидает ощутимого увеличения инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и «Укрзалізниця» уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства», – отметил Зеленский.

Он пригласил крупный американский бизнес к участию в проектах по строительству дорог и по добыче украинского природного газа и нефти.

«Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа», – сказал украинский президент.

На встрече с Помпео Зеленский поднял вопрос об отмене Вашингтоном пошлин на импорт стали из Украины в размере 25%. «Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта, поэтому мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины», – подчеркнул президент.

Помпео, в свою очередь, рассказал, что была восстановлена работа комиссии США – Украина по вопросам стратегического партнерства. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать инвестиционную поддержку Украине.

Помпео приехал в Украину 30 января. Он встретился с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Епифанием.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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