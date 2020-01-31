Олег Матыцин: решение по ВФЛА беспрецедентное, но единственно верное

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение ведомства приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. По мнению спортивного чиновника, в создавшейся ситуации иначе поступить было нельзя.
"Было принято беспрецедентное решение, но оно единственно верное на сегодняшний день", – цитирует министра спорта ТАСС.
Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики до 1 марта 2020 года лишилась государственной аккредитации из-за дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
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