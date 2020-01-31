Олег Матыцин: решение по ВФЛА беспрецедентное, но единственно верное

Олег Матыцин: решение по ВФЛА беспрецедентное, но единственно верное

31.01.2020, 14:53, Новости дня

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение ведомства приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. По мнению спортивного чиновника, в создавшейся ситуации иначе поступить было нельзя.

"Было принято беспрецедентное решение, но оно единственно верное на сегодняшний день", – цитирует министра спорта ТАСС.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики до 1 марта 2020 года лишилась государственной аккредитации из-за дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кроме станции «Венера-Д» РФ может отправить в 2030х годах несколько автоматических станций к Венере, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель. «Если «Венера-Д» занимает практически все десятилетие, то следующие шаги, это уже после этого. После 2030 года», – сказал Хмель на выездной сессии Королевских чтений, информирует РИА «Новости». Объединенная научная рабочая группа ИКИ/Роскосмос – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика