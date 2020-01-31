Мединский рассказал, чем его озадачил Путин

Помощник главы государства Владимир Мединский рассказал, что президент РФ Владимир Путин очень внимательно изучает вопросы истории. По его словам, он был неоднократно "озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента".

По словам Мединского, глава государства внимательно читает архивные документы и поэтому никогда не допускает странных исторических ошибок, как другие политические деятели.

Выступая на брифинге, Мединский сказал, что некоторые европейские политики пытаются принизить роль СССР в победе над нацизмом и подорвать послевоенные договоренности и устройство мира. Он указал на то, что все активнее попытки пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны "преподносятся на высшем государственном уровне как новые исторические откровения". "Это вершина цинизма, и не может нас не беспокоить", — подчеркнул помощник президента РФ.

"Интересно, что бы сказали по поводу этих заявлений Рузвельт, Черчилль или Трумэн?" — поинтересовался он.

Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны, а также словах первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове в 1940 году. Он назвал это лженаучной фантастикой, "из области инопланетяне среди нас".

"В 1990-е годы впервые статью напечатали в журнале "Чудеса и приключения". Я не шучу. Это первоисточник", — сказал Мединский.

При этом он напомнил, что с Гитлером встречались тогдашние премьеры Великобритании и Франции Чемберлен и Даладье, а Чемберлен "очень высоко отзывался о Гитлере". "Я уж не говорю про Польшу", — сказал Мединский.

Как сообщает ТАСС, помощник президента считает, что российские учебники по истории отличает высокий уровень качества. Он сам читает и участвует в редакционной группе некоторых вариантов исторических учебников. При этом помощник президента подчеркнул, что школьники черпают информацию не только из учебных пособий, но и из интернета, телевизора и кино, "откуда выбрасывается такое количество всего на неокрепшие умы".

Источник: Вести

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