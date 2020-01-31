Ницой анонсировала рок-оперу о штурме Москвы

Украинская писательница Лариса Ницой анонсировала премьеру орк-оперы под названием "Сагайдачный. Штурм Москвы". На своей странице в Facebook она написала, что спектакль покажут в октябре.
Сценарий к рок-опере писательница создала в соавторстве со своим мужем-историком.
Каким событиям будет посвящено представление, не уточняется. Из названия можно сделать вывод, что речь идет об осаде Москвы войском Речи Посполитой в 1618 году. В этих событиях принимал гетман Войска Запорожского Петр Сагайдачный.
Ницой известна ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников. Она называла быдлом любителей русской музыки и выступала с инициативой контролировать с помощью полиции "потребление русскоязычного культурного продукта". В сентябре 2019 года она устроила скандал из-за того, что с ней по-русски разговаривал таксист.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кроме станции «Венера-Д» РФ может отправить в 2030х годах несколько автоматических станций к Венере, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель. «Если «Венера-Д» занимает практически все десятилетие, то следующие шаги, это уже после этого. После 2030 года», – сказал Хмель на выездной сессии Королевских чтений, информирует РИА «Новости». Объединенная научная рабочая группа ИКИ/Роскосмос – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ЕС создаст санкционный механизм по типу «акта Магнитского» – Боррель / 10 декабря
- В ВШЭ пообещали учесть мнение студентов при изменении правил о политических заявлениях / 19 января
- Бывшие члены украинской делегации в ПАСЕ гоняли россиян, как блудливых котов. Без их опыта не надо нам возвращаться в ассамблею / 14 января
- Половина украинцев верит в Святого Николая – опрос / 18 декабря
- Самолет с украинцами, которых освободили из ОРДЛО, сел в Борисполе / 29 декабря
- В Казани стартовал посвященный благотворительности и нацпроектам форум / 2 декабря
- Евродепутаты направили Apple письмо из-за «российского» Крыма / 8 декабря
- Новый лайнер Boeing совершил первый испытательный полет / 26 января