Ницой анонсировала рок-оперу о штурме Москвы

Украинская писательница Лариса Ницой анонсировала премьеру орк-оперы под названием "Сагайдачный. Штурм Москвы". На своей странице в Facebook она написала, что спектакль покажут в октябре.

Сценарий к рок-опере писательница создала в соавторстве со своим мужем-историком.

Каким событиям будет посвящено представление, не уточняется. Из названия можно сделать вывод, что речь идет об осаде Москвы войском Речи Посполитой в 1618 году. В этих событиях принимал гетман Войска Запорожского Петр Сагайдачный.

Ницой известна ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников. Она называла быдлом любителей русской музыки и выступала с инициативой контролировать с помощью полиции "потребление русскоязычного культурного продукта". В сентябре 2019 года она устроила скандал из-за того, что с ней по-русски разговаривал таксист.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кроме станции «Венера-Д» РФ может отправить в 2030х годах несколько автоматических станций к Венере, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель. «Если «Венера-Д» занимает практически все десятилетие, то следующие шаги, это уже после этого. После 2030 года», – сказал Хмель на выездной сессии Королевских чтений, информирует РИА «Новости». Объединенная научная рабочая группа ИКИ/Роскосмос – […]