Ницой анонсировала рок-оперу о штурме Москвы

Ницой анонсировала рок-оперу о штурме Москвы

31.01.2020, 14:52, Новости дня

Украинская писательница Лариса Ницой анонсировала премьеру орк-оперы под названием "Сагайдачный. Штурм Москвы". На своей странице в Facebook она написала, что спектакль покажут в октябре.

Сценарий к рок-опере писательница создала в соавторстве со своим мужем-историком.

Каким событиям будет посвящено представление, не уточняется. Из названия можно сделать вывод, что речь идет об осаде Москвы войском Речи Посполитой в 1618 году. В этих событиях принимал гетман Войска Запорожского Петр Сагайдачный.

Ницой известна ругательствами в адрес русскоязычных соотечественников. Она называла быдлом любителей русской музыки и выступала с инициативой контролировать с помощью полиции "потребление русскоязычного культурного продукта". В сентябре 2019 года она устроила скандал из-за того, что с ней по-русски разговаривал таксист.

Источник: Вести



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