Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста

Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста

31.01.2020, 14:52, Новости дня

Продлен срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене. Как заявил пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко, постановлением суда от 24 января срок ее содержания под стражей продлен на три месяца до 27 апреля, передает "Интерфакс".

Отмечается, что наказание по статье "Государственная измена" УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Известно, что материалы дела содержат гриф "секретно" и не могут быть разглашены.

Ранее сообщалось, что 64-летняя жительница Севастополя была задержана сотрудниками ФСБ в ноябре 2019 года за сбор секретной информации военного характера для передачи украинским спецслужбам. В настоящее время женщина находится в одном из московских изоляторов.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Впрочем, обновленной «Короллу» 2020 модельного года можно назвать лишь с большой натяжкой — дело обошлось ревизией оснащения и легкой коррекцией стилистических деталей. Продажи модернизированного японского седана стартуют уже 31 января 2020 года по цене от 1 214 000 до 1 736 000 рублей. Самый главный бонус, который получили Toyota Corolla 2020 года — это появление […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика