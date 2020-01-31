Дыхание весны: дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева на кадрах рекламной кампании Dolce & Gabbana

Еще в апреле прошлого года благодаря папарацци и обычным пользователям соцсетей, оказавшихся в нужном месте в нужное время, стало известно, что дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева выбрана лицом итальянского модного дома Dolce&Gabbana. Тогда она была замечена на съемках рекламной кампании — как удалось узнать СМИ, нового аромата бренда — в итальянской коммуне Равелло. Теперь же мы наконец можем посмотреть получившийся результат. В сеть попали рекламные кадры аромата Dolce Shine с участием юной Девы.

Французский журнал Gala пишет, что новый аромат напоминает «весенний букет». Верхние ноты — манго, грейпфрут и айва, средние — жасмин, флердоранж и тубероза, базовые — австралийский сандал и белый мускус. В качестве декораций для съемок кампании были выбраны сады парка Princess of Piedmont, отель Palazzo Avino, улочки исторического центра, вилла Руфоло и площадь Vescovado.

Амбассадором Dolce&Gabbana уже несколько лет является и сама Моника, поэтому новый выбор бренда неудивителен. После съемок первой рекламы, в июне, Дева была приглашена на шоу модного дома. Тогда они появилась на показе мужской коллекции в рамках Milan Men’s Fashion Week весна/лето-2020.

Напомним, Дева — первый ребенок Моники Белуччи и Венсана Касселя. У нее есть родная сестра, 9-летняя Леони, а с недавних пор, с прошлого апреля, появилась и сводная — у Венсана и Тины Кунаки родилась дочь Амазония. О Деве пока мало что известно, так как Моника и Венсан держали своих детей подальше от общественного внимания. Эта рекламная кампания — первый творческий проект Девы, но, думаем, скоро мы еще не раз увидим ее в свете и почитаем о ней в журналах.

Если однажды одна из моих дочерей скажет, что хочет пойти по моим стопам, я не буду против. Я надеюсь, они будут увлеченными людьми, пусть это касается любой области — даже если они захотят открыть свою пекарню и готовить каждое утро ароматный хлеб, здорово! Главное, чтобы то, чем мы занимаемся, наполняло нашу жизнь смыслом, заставляло просыпаться по утрам с чувством благодарности, — рассказывала Моника в интервью Verissimo.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кроме станции «Венера-Д» РФ может отправить в 2030х годах несколько автоматических станций к Венере, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель. «Если «Венера-Д» занимает практически все десятилетие, то следующие шаги, это уже после этого. После 2030 года», – сказал Хмель на выездной сессии Королевских чтений, информирует РИА «Новости». Объединенная научная рабочая группа ИКИ/Роскосмос – […]