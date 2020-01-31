Ничего необычного: Адам Сэндлер носит носки со своим портретом

Говорят, все комики — грустные клоуны по жизни. Если даже и так, то к Адаму Сэндлеру это не относится. Сыграв более чем в 100 картинах, большая часть которых — комедии, он не растерял желания с улыбкой и юмором идти по жизни. Вчера папарацци запечатлели Адама во время обычного семейного занятия — вместе с дочерьми Санни и Сэди он отправлялся в гости к друзьям в Лос-Анджелесе. На нем были спортивные шорты, кроссовки и яркая футболка с принтом. Казалось бы, ничего такого. Однако Адам не оставил образ без изюминки — с помощью «зума» фотографам удалось увидеть носки актера, на которых был изображен… его портрет. Адам Сэндлер носит носки с Адамом Сэндлером. Разве можно его за это не любить?

Адам Сэндлер

Вещи Адам предпочитает не только смешные, но и максимально простые. Учитывая стиль Сэндлера, сложно поверить, что это один из самых высокооплачиваемых актеров мира. В 2019-м Forbes поставил его на 7-ю строчку рейтинга, оценив его доход в 57 миллионов долларов за год. А три года назад Адам был в списке на первом месте.

Вместе с тем Адам регулярно получает премии вроде «Золотой малины» и попадает в рейтинги самых переоцененных звезд Голливуда. В этом году у него были все шансы получить признание, о котором мечтают все актеры — предполагалось, что за роль в криминальном триллере «Неограненные драгоценности», в котором Адам сыграл главную роль, ему светит «Оскар». Однако Сэндлер не попал даже в список номинантов.

Плохие новости: Сэндмена не любят в Академии. Хорошие новости: Сэндмену можно больше не носить костюмы. Поздравляю всех друзей, которые номинированы, особенно маму,

— с юмором отреагировал на новость Адам, опубликовав фото Кэти Бейтс, игравшую его маму в комедии «Маменькин сыночек».

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