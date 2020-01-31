Появились подробности жестокого убийства звезды сериала «Ералаш»

Появились подробности жестокого убийства звезды сериала «Ералаш»

31.01.2020, 14:51, Разное

31 января суд в Волгограде должен избрать меру пресечения 20-летнему россиянину, которой убил ножом подростка, снимавшегося в «Ералаше». Парень совершил преступление из-за того, что его случайно задели плечом.

Издание Ura.ru опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала ЧП. На обнародованных кадрах видно, как из магазина выходят две компании молодых людей, затем между двумя из них начинается конфликт. Первым нанес удар убитый потом подросток. Подозреваемый побежал за обидчиком и полоснул соперника ножом по шее. Несмотря на все усилия, врачи не смогли спасти звезду сериала «Ералаш».



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