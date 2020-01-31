Стало известно о возможности повторного заражения коронавирусом после выздоровления

Заражение пневмонией, вызванной новым коронавирусом, может произойти повторно, несмотря на уже выработавшийся у пациента к ней иммунитет, сообщил глава комиссии по борьбе с коронавирусом пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань.
Цинъюань сообщил, что «некоторые антитела, вырабатываемые нашим организмом в ответ на воздействие инфекции, могут существовать не так уж и долго, поэтому существует риск повторного заражения», передает ТАСС.
В связи с этим необходимо обеспечить защиту и должный уход за теми, кто был заражен вирусом и уже выздоровел.
Глава комиссии подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять людям с тяжелыми формами заболевания, которым для восстановления легких требуется довольно много времени.
«Кроме того, необходимо их особо тщательно оберегать от простудных заболеваний. (…) Советую всем (выздоровевшим) больным регулярно приходить к нам для повторных обследований», – подытожил он.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213. В связи с распространением болезни ВОЗ объявила международный режим ЧС.
30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.
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