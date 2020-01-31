А если утопить? -В Нефтеюганске ополчились на девушку за оскорбление детей

Она набросилась на мать плачущего ребенка, которая сделала ей замечание.

В соцсетях Нефтеюганска обсуждают новый скандал. Инициатором стала девушка по имени Диана. Она опубликовала ролик из бассейна «Жемчужина Сибири» в Нефтеюганске, в котором без стеснения оскорбляет плачущего ребенка.

При этом Диана даже не скрывает, что ребенка ей «хочется утопить». Девушка призвала мам сидеть дома с крикливыми детьми, поскольку окружающим не хочется слушать, как орут «долбанутые» отпрыски.

В какой-то момент крик ребенка стих, и недовольная заявила: «Походу он утонул. Аллилуйя…». Однако ее радость была недолгой: ребенок снова заплакал, и она задалась вопросом: «А нет, с*ка, он не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его?».

Видео, которое появилось на странице в аккаунте Instagram rinatkarimov_kids (после того, как Диана закрыла свою страницу с этим роликом), вызвало целую дискуссию. На девушку обрушилась волна негативных комментариев. Люди писали, что Диану саму надо утопить.

Разместивший ролик пользователь попытался объяснить, что это ребенок-инвалид, а в Нефтеюганске мало специалистов по аквареабилитации инвалидов. В результате родителям приходится самим заниматься с детьми или звать педагогов.

По словам пользователя, Диана вместе со своей мамой набросились на маму плачущего ребенка. И все потому, что та высказала недовольство словами девушки, назвав их неприемлемыми в адрес детей-инвалидов.

По словам очевидцев, далее автор видео и ее мать нанесли телесные повреждения маме плачущего ребенка, когда та попыталась заступиться за него.

Нашлись и те, кто пожаловался в прокуратуру. Изданию Znak.com в прокуратуре ХМАО подтвердили обращение одной из посетительниц, которая встала на защиту матери ребенка-инвалида, но тоже «схлопотала» от недовольной Дианы. Потому пострадавшая решила подать заявление, потребовав наказать девушку за оскорбления.

До определенного момента телеведущая Ксения Собчак тоже негативно относилась к детям, раздражалась из-за крика и ора. Однако спустя несколько лет она родила сына. После этого ни одного недоброго слова о детях от нее неслышно.

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