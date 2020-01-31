Приехавших из Китая россиян не пустили на работу

А их детям не разрешают проходить в школы и детские сады.

В Свердловской области граждане КНР и побывавшие в Китае россияне пожаловались в Роспотребнадзор на то, что их не пускают на работу, в кафе, гостиницы, а их детям не разрешают проходить в школы и детские сады.

В ведомстве подчеркнули, что подобных указаний компаниям и учреждениям не давали. Кроме того, не было предписаний о том, что требовать у прибывших в регион медицинские справки или результаты анализов. Всего таких жалоб оказалось как минимум семь.

Обследование на заражение новым коронавирусом 2019-nCoV проводится, только если у людей, приехавших из Китая, в течение 14 дней после приезда появятся симптомы острой респираторной вирусной инфекции, напомнили в ведомстве. Таких граждан будут изолировать, класть в больницу и обследовать. Пока в России случаев заражения этим вирусом не обнаружено.

На утро 31 января в Китае подтверждено 9 692 случаев заражения коронавирусом, за сутки это число выросло на 1982. Число погибших выросло на 43, до 213. Вылечили 171 заболевшего. В провинции Хубэй число заболевших достигло 5806, умерших — 204.

По меньшей мере 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах, в том числе Франции, Италии, США и Канаде.

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