Путин сменил полпреда президента в Конституционном суде

Президент Владимир Путин освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента в Конституционном суде и назначил вместо него экс-главу Минюста РФ Александра Коновалова.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин своим указом освободил Кротова Михаила Валентиновича от должности полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде РФ в связи с переходом на другую работу. Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции на эту должность назначен Александр Коновалов. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Михаил Кротов родился 14 марта 1963 года в Ленинграде. В 1985 году окончил Ленинградский государственный университет им. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), затем там же аспирантуру. Кандидат юридических наук.

Преподавал в Санкт-Петербургском университете, был первым заместителем генерального директора открытого акционерного общества «Газпром-Медиа». С ноября 2005 года – полномочный представитель президента в Конституционном суде.

Александр Коновалов родился 9 июня 1968 года в городе Ленинграде.В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и поступил на работу в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга.

Работал следователем прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга, прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга, заместителем прокурора Московского района Санкт-Петербурга. Далее – прокурор Московского района Санкт-Петербурга, заместитель прокурора Санкт-Петербурга, прокурор Башкортостана.

C ноября 2005 года по май 2008 года – полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С мая 2008 года был министром юстиции России.

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