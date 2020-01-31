Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.

Певица рассказала, что ее композиция «Save it» посвящена заботе о природе и планете. Представляла песню девушка на русском языке, однако украинские зрители раскритиковали ее за это, заявив, что такая как она не может представлять Украину на песенном конкурсе. Видео размещено на странице телеканала СТБ в Facebook.

«Почему по-русски говорит? Позор! Она ни единого слова на украинском не сказала!!! Такая не может представлять Украину на конкурсе!» – заявили в комментариях. «Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!» – возмущаются зрители.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение-2020»: теперь украинским артистам, выступавшим в РФ после 2014 года, нельзя будет участвовать в конкурсе.

Организаторы «Евровидения» объяснили, что вещательные компании индивидуально ответственны за отбор артистов на песенный конкурс. По словам организаторов, проверять этот факт не будут, однако такой пункт в договоре с артистами есть.

«Евровидение-2020» состоится в нидерландском городе Роттердаме.





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