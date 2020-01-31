Посольство занялось ситуацией с задержанием в аэропорту Вильнюса российской журналистки

Сотрудники посольства РФ в Литве выясняют обстоятельства задержания в Вильнюсском международном аэропорту корреспондента телеканала «Звезда» Юлии Шатиловой, сообщили в диппредставительстве.
В посольстве сообщили, что представители диппредставительства «находятся в аэропорту для выяснения обстоятельств инцидента», передает ТАСС.
СМИ сообщают, что Шатилову задержали при прохождении паспортного контроля. Ей было заявлено об аннулировании визы.
В службе охраны госграницы Литвы заявили, что информация подобного характера не может оглашаться в связи с охраной личных данных граждан.
Корреспондент телеканала планировала подготовить сюжет о деятельности поисковиков литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты». Эти данные подтвердил руководитель организации Виктор Орлов.
О проблемах, которые у корреспондента российского телеканала возникли в аэропорту, Орлов в том числе узнал и от нее самой.
«Журналистка по телефону сказала мне о возникших трудностях», – сказал руководитель поисковиков.
Между тем Sputnik «Литва» сообщает, что журналистка собиралась «сделать материал по следам расследования Sputnik о гражданах республики, которые подвергаются политическому преследованию за «симпатии» к России, но была задержана по прилету в пятницу».
Серия репортажей должна была попасть в программу «Главное с Ольгой Беловой».
Телеканал «Звезда» уже потребовал у литовских властей официальных объяснений задержания их сотрудницы, передает РИА «Новости».
Отметим, что власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ.
В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».
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