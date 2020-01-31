«Лайков захотела!»: молодая мама из Татарстана посадила маленькую дочку за руль машины

Жительница Альметьевска доверила восьмимесячной дочке управление автомобилем — вместе с ребенком на коленях она разъезжала по улицам города. Более того, молодая мама снимала процесс на видео.
Запись под названием Мадинка развозила нас домой сегодня" она выложила на своей странице в Instagram, но вскоре удалила — на женщину обрушился шквал критики.
"Таких, блин, штрафовать, и штрафовать, и штрафовать. Кстати, прям сейчас взять и оштрафовать, ибо преступные действия налицо", — таков один из самых невинных комментариев.
Пользователи обратили внимание на то, что и сама женщина была непристегнута, притом что ее дочка активно крутила руль из стороны в сторону. Припомнили и жительницу Набережных Челнов, которая посадила шестилетнего сына за руль автомобиля и позволила ему разогнаться до 130 километров в час.
"Еще одна лайков захотела! Что только ни сделают ради них!" — отметили пользователи.
О реакции правоохранительных органов информации не поступало.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Нефтеюганске резкие высказывания отдыхающей в аквапарке женщины, пожелавшей смерти ребенку-инвалиду, вызвали сильное возмущение жителей города. «Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми», — сказала Диана Закутняя в камеру своего телефона, после чего выложила видео в своем Instagram. На опубликованных кадрах женщина, желает ребенку смерти и шутливо интересуется наказанием за утопление ребенка. В это […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Guardian — самая затяжная с 1968 года забастовка во Франции продолжает набирать обороты / 10 января
- В Киеве задержали «вора в законе» из РФ Камо Московского / 9 января
- Опубликовано первое изображение китайского коронавируса / 24 января
- Le Monde — французское издательство извинилось за фразу о вине ЦРУ в терактах 09/11 / 21 января
- Людмила Янукович владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Крыму – СМИ / 29 января
- Volvo отзовет 144 тысячи автомобилей из-за открывающихся дверей / 18 декабря
- Project Syndicate — демократия оказалась африканским странам лишь во вред / 3 декабря
- СМИ: Белый дом может ограничить въезд в США гражданам Беларуси и Кыргызстана / 23 января