Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google

Huawei не вернется к использованию приложений и сервисов Google даже в случае отмены ограничительных мер США. Такое заявление в беседе с Der Standard сделал один из региональных менеджеров компании Фред Ванфэй.

Если санкции снимут, сказал он, Huawei продолжит развивать собственную экосистему мобильных сервисов для пользователей и разработчиков Huawei Mobile Services (HMS). Ванфэй объяснил это тем, что компания не хочет снова стать жертвой при возникновении очередного политического конфликта между Китаем и США.

Ранее Huawei, как и другие производители Android-смартфонов, успешно использовала на своих устройствах Google Play Services — приложения и дополнительные функциональные модули, разработанные владельцем Android. Однако введенные США санкции против китайской компании сделали продолжение сотрудничества невозможным и вынудили китайского IT-гиганта создавать собственную экосистему HMS.

Использовать ядро Android Huawei по-прежнему может, но предустанавливать на свои устройства сервисы Google, такие как YouTube, Gmail или «Карты», ей запрещено. На вышедшем в прошлом году флагмане Mate 30 Pro, например, в качестве их аналогов выступают магазин AppGallery, «Huawei Браузер», «Huawei Видео» и так далее.

Как отмечает Der Standard, в разработке HMS заняты свыше 4 тысяч инженеров. Только в этом году компания собирается потратить $3 миллиарда на развитие собственной экосистемы, и еще $1 миллиард — на рекламу HMS за пределами Китая.

Just as a note for others who read this. There was no wiggle room in what Huawei told me, I asked them several times (as I was rather surprised myself) and they insisted on not going back to Google — even if the US ban falls.

— Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) January 30, 2020

По словам автора публикации Андреаса Прошовски, в разговоре с ним представители Huawei «не оставили себе места для маневра». «Я переспросил их несколько раз (так как и сам был очень удивлен), и они настаивали на том, чтобы не возвращаться к Google — даже если США отменят запрет», — написал он в твиттере.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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