Гвоздева прокомментировала скандальный развод Остапчука

Партнерша украинского шоумена Владимира Остапчука на шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Илона Гвоздева поделилась в Instagram совместным снимком с ним.
«Допрыгался ты, Вова!» – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Допрыгался ты Вова! #илонагвоздева #танціззірками #вовахочеткубок
Жена Остапчука, Елена Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены.
В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.
У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.
Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение 2017».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Нефтеюганске резкие высказывания отдыхающей в аквапарке женщины, пожелавшей смерти ребенку-инвалиду, вызвали сильное возмущение жителей города. «Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми», — сказала Диана Закутняя в камеру своего телефона, после чего выложила видео в своем Instagram. На опубликованных кадрах женщина, желает ребенку смерти и шутливо интересуется наказанием за утопление ребенка. В это […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Infiniti откладывает запуск кросс-купе, которое ждут в России (но ненадолго) / 21 января
- Исследование: Нежные прикосновения и объятия способствуют развитию младенцев / 12 января
- Адвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко заявили об отводе судьи / 13 декабря
- Самолет разбился на востоке Афганистана / 27 января
- Kia обновил самый недорогой кроссовер Stonic / 17 декабря
- Япония направит эсминец и самолет на Ближний Восток / 10 января
- В США хотят разрешить смайлики на автомобильных номерах / 30 января
- «Голос країни». Даниэль Салем стал подопечным Тины Кароль / 20 января