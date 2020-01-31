Гвоздева прокомментировала скандальный развод Остапчука

Партнерша украинского шоумена Владимира Остапчука на шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Илона Гвоздева поделилась в Instagram совместным снимком с ним.

«Допрыгался ты, Вова!» – написала она.

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Допрыгался ты Вова! #илонагвоздева #танціззірками #вовахочеткубок

Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) 31 Янв 2020 в 12:49 PST

Жена Остапчука, Елена Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение 2017».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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