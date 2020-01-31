Переговоры с премьером Израиля и коронавирус: президент России встретился с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Участники обсудили, в том числе, ситуацию с распространением коронавируса в мире и мерами, принимаемыми против завоза инфекции в нашу страну, передает телеканал "Россия 24".
Одной темой совещания стала так называемая "сделка века" — план урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный Соединенными Штатами. Путин рассказал о состоявшейся накануне в Москве встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его взгляде на инициативу из Вашингтона.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ заявила, о разработке поэтапного комплекса мер по предупреждению распространения инфекции 2019-nCoV при различных вариантах развития ситуации.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что в связи с масштабом распространения коронавируса все предпринимаемые меры оправданы.
Кроме Китая, заболевание выявлено в 20 странах. На данный момент общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 9720, 213 человек умерли.
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