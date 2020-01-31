Боевики потеряли 27 человек на Донбассе с начала года

С начала 2020 года боевики на Донбассе потеряли 27 человек, еще 56 боевиков получили ранения и травмы. Об этом 31 января сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
В штабе ООС подчеркнули, что в случае угрозы жизни и здоровью личному составу украинской армии или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника военные открывают ответный огонь.
По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили 27 человек. Еще 56 человек получили ранения или травмы. Также, уточнили в ООС, было уничтожено пять единиц вооружения и техники боевиков (два автомобиля «Урал», два беспилотных летательных аппарата и один миномет).
«Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации», — отметили в штабе ООС.
#ООС #Операція_ОС #втрати_ворогаУ разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, прориву ворожих…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 31. jaanuar 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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