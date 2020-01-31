Новый Land Rover Defender показали на качественных рендерах

В минувшем году начала появляться информация о готовящейся новинке представителем британского автопрома — компанией Land Rover. Недавно в Сети обнародовали качественные рендеры внедорожника Defender, созданные независимым художником Деяно Христовым.

В представлении специалиста Land Rover Defender может получить кузов квадратной формы с футуристической оптикой, «фирменной» радиаторной решёткой и оригинальной задней частью. Благодаря защищённому днищу и высокому клиренсу новый британский внедорожник можно будет эксплуатировать в условиях бездорожья и езде по пересечённой местности. По прогнозам экспертов, грядущую новинку от Land Rover под капотом оснастят 4-цилиндровыми ДВС и гибридной силовой установкой.

Официальная информация о модели на данный момент отсутствует, причём неизвестным остаётся даже точное название. По слухам, Land Rover Defender может поступить в продажу не ранее 2021 года, а предположительная цена варьируется в районе 25 тысяч фунтов стерлингов, что в долларовом эквиваленте равно 33 тысячам.

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