Токсикологи: причиной отравления подростков в Ленинске-Кузнецком стали медикаменты

Токсикологи: причиной отравления подростков в Ленинске-Кузнецком стали медикаменты

31.01.2020, 14:30, Новости дня

Стали известны подробности отравления двоих подростков в Ленинске-Кузнецком. Напомним, ребят обнаружили прохожие. Школьники находились в этот момент без сознания. Как сообщили кемеровские токсикологи, причиной отравления стали медикаменты, передает ГТРК "Кузбасс".

В настоящий момент подростки находятся в отделении реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По данному факту следователи организовали проверку. Ее ход находятся на контроле центрального аппарата и лично Александра Бастрыкина.

 

Текст:
ГТРК "Кузбасс"

Источник: Вести



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