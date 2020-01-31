Токсикологи: причиной отравления подростков в Ленинске-Кузнецком стали медикаменты

Стали известны подробности отравления двоих подростков в Ленинске-Кузнецком. Напомним, ребят обнаружили прохожие. Школьники находились в этот момент без сознания. Как сообщили кемеровские токсикологи, причиной отравления стали медикаменты, передает ГТРК "Кузбасс".
В настоящий момент подростки находятся в отделении реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
По данному факту следователи организовали проверку. Ее ход находятся на контроле центрального аппарата и лично Александра Бастрыкина.
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ГТРК "Кузбасс"
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