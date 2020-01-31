«В интересах Минюста сократить скорость автомобилей вообще нуля» — автоэксперт о повышении штрафов за нарушения ПДД в 6 раз

Минюст внес в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточенные наказания для нарушителей правил дорожного движения.

Штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч могут увеличить в 6 раз — с 500 рублей до 3 тысяч рублей, за превышение на 40−60 км/ч — до 4 тысяч рублей вместо нынешних 1–1,5 тысячи, а за повторное превышение скорости на 40−60 км/ч — до 10 тысяч рублей или лишение прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет наказываться штрафом в 5 тысяч рублей, нарушителю будет грозить лишение прав на срок до полугода.

Как отметил в разговоре с The Insider спортивный директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин, все эти изменения никак не повлияют на безопасность на дорогах.

Минюст обеспокоен собственным благополучием, потому что качество их работы зависит от того, какова аварийность в стране. Чем меньше погибших, тем больше званий и больше зарплата. Поэтому в их интересах сократить движение вообще до нуля. Только бы общественный транспорт ездил, и желательно, чтобы были железные дороги, а по дорогам вообще бы никто не ездил, и для них это было бы здорово.

На самом деле, скорость в тех пределах, в которых она существует, лишь косвенным образом влияет на аварийность. Понятно, что, если ты будешь ехать 160-200 километров в час, тогда да. Но если ты едешь где-то 60 и 80, это вообще никак не будет влиять на безопасность.

Влиять на безопасность будут другие факторы. Это, прежде всего, дорожная инфраструктура, которая у нас как отсутствовала, так и отсутствует. Потоки транспорта нужно разделить между собой, и это все, что нужно сделать, чтобы не было встречных столкновений. Там основные аварии.

Пешеходы – второй пункт, а может быть, даже и первый. По статистике часто наезжают на людей, значит, нужно делать пешеходные переходы на разных уровнях, чтобы люди не пересекались с автомобилями. Нужно оборудовать остановки общественного транспорта, обочины, освещать дороги – и это все. Там 5-6 пунктов нужно сделать, но это требует затрат и инженерии. А хочется выглядеть здорово, поэтому такая инициатива и проходит, но она к безопасности движения не имеет никакого отношения. Ну, скажем так, увеличим штраф за скорость, и люди все равно будут попадаться, будут ехать на той скорости, которая разрешена близко к ним, может, километров на 20 превышая ее. На человека достаточно наехать на скорости 40 километров в час, чтобы он погиб. Причем тогда штраф и скорость?

Инженерией нужно заниматься. Построили хайвеи, а они не освещены, разметки нет, инфраструктуры нет. Но решили в 6 раз повысить штраф. Я не считаю, что это целесообразно по техническим соображениям, по соображениям безопасности. А самое главное – тот инструментарий, который сегодня есть касательно штрафов, более чем достаточен, чтобы следить за безопасностью или за скоростным режимом.

К отказу от автомобилей — даже частичному — это не приведет. Люди как ездили, так и будут ездить.

В Европе же скоростной режим больше, чем у нас. Дороги оборудованы лучше. В Германии вообще автобаны без ограничения скорости, и там смертность в разы меньше, чем у нас. Потому что дорожная инфраструктура другая. Можно через всю Европу проехать и не встретить ни одного светофора, я так езжу. И развитием инфраструктуры нужно и нам заниматься, а не драконовскими штрафами.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Нефтеюганске резкие высказывания отдыхающей в аквапарке женщины, пожелавшей смерти ребенку-инвалиду, вызвали сильное возмущение жителей города. «Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми», — сказала Диана Закутняя в камеру своего телефона, после чего выложила видео в своем Instagram. На опубликованных кадрах женщина, желает ребенку смерти и шутливо интересуется наказанием за утопление ребенка. В это […]