В Совфеде поддержали позицию Аксенова по керченским чиновникам

«Если Аксенов сказал, что они будут уволены – так оно и будет. Это хорошая наука для всех чиновников. Я полностью поддерживаю жесткие решения в отношении таких людей», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя скандал вокруг поздравления ветеранов-блокадников в Керчи.

«Чиновники Керчи допустили грубейшую ошибку. Они считают возможным снисходительно и не очень вежливо вести себя по отношению к людям, в том числе и к ветеранам», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Очевидно, что мероприятие с посещением ветеранов было совершенно не продумано. Такие ошибки у глубоко воспитанных людей вряд ли возможны. Я хорошо знаю главу Крыма Сергея Аксенова, мы были знакомы еще до возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году. Что его отличает, так это уважительное отношение к людям. Особенно к простым людям и тем более к ветеранам. Это является сутью его характера и воспитания», – добавил собеседник.

«А в случае с керченскими чиновниками речь о воспитании не идет. В ходе их посещения ветеранов-блокадников было заметно, что для них это формальность. Не более чем работа, которая не особо им и нравится», – констатировал сенатор.

«Некоторых керченских чиновников я ведь тоже наблюдаю не первый год, и особых симпатий они у меня не вызывают. Это люди конъюнктуры. Вчера они Украине служили, сегодня РФ служат. Были бы националисты здесь, может они бы ехали впереди националистических колонн», – сказал Сергей Цеков.

При этом сенатор предположил, что история закончится уходом главы Керчи и ее заместителя с должностей. Также собеседник не исключил, что они перестанут быть и членами партии «Единая Россия».

«Зная Аксенова, его характер, можно не сомневаться: если он сказал, что чиновники будут уволены – то на 99% так оно и будет. И это хорошая наука для всех чиновников. Я полностью поддерживаю жесткие решения в отношении таких людей. Чтоб и другим неповадно было, и чтобы другие учились и думали, как себя вести», – заключил Сергей Цеков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал «самодурством и ересью» слова председателя городского совета Керчи Маи Хужиной о том, что она решила отозвать заявление об увольнении, и пообещал «поставить точку» в этой ситуации самостоятельно, если его требование об увольнении чиновницы не будет выполнено.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в каждой конкретной ситуации нужно разбираться отдельно, к «охоте на ведьм» никто не призывает.

Напомним, на сайте горсовета Керчи появилась информация, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.

При этом на фотографиях были запечатлены женщины в меховых шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям.

Информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики сочли акцию кощунственной. Аксенов заявил, что принимавшие участие в акции депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

После депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об отставке.

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Последнее: «Если Аксенов сказал, что они будут уволены – так оно и будет. Это хорошая наука для всех чиновников. Я полностью поддерживаю жесткие решения в отношении таких людей», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя скандал вокруг поздравления ветеранов-блокадников в Керчи. «Чиновники Керчи допустили грубейшую ошибку. Они считают возможным снисходительно и не очень […]