Верховный суд отказался пересматривать приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову

Верховный суд отказался пересматривать приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

Отказ объяснили тем, что суд не рассматривает определение Конституционного суда по делу Котова как новое обстоятельство, потому что ст. 212.1 УК не была признана не соответствующей Конституции.

Как отмечает «Новая газета», в ответе Верховного суда сказано, что сформулированные КС правовые позиции и предписание о пересмотре судебных решений могут быть исполнены после подачи жалобы в кассационный суд.

Адвокат Котова отметила, что такой ответ защита прогнозировала, и жалобу на приговор активисту уже подали в кассацию.

В сентябре 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В декабре он подал жалобу, чтобы оспорить ст. 212.1 УК, которая, по его мнению, нарушает конституционное право на свободу собраний. Прокуратура Москвы отказалась обжаловать приговор.

25 января Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора Котову. После декабрьской пресс-конференции Путина корреспондент телеканала «Дождь» обратился к покидающему зал президенту с вопросом о деле Константина Котова. Ответа Путина не было в эфире федеральных каналов, но в эфир «Дождя» он попал:

«Во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода. За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится перекрытие границ, в некоторых странах — до 10 лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче, хотя, конечно… Может быть, он делал это неоднократно? Кстати во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают и ответственность. Но я тем не менее посмотрю».

После этого Конституционный суд распорядился пересмотреть приговор Котову.

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Последнее: Верховный суд отказался пересматривать приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Отказ объяснили тем, что суд не рассматривает определение Конституционного суда по делу Котова как новое обстоятельство, потому что ст. 212.1 УК не была признана не […]