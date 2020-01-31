Доктор Мясников о рекомендованных Минздравом препаратах против коронавируса: «Лечение только симптоматическое»

Доктор Мясников о рекомендованных Минздравом препаратах против коронавируса: «Лечение только симптоматическое»

31.01.2020, 14:21, Разное

Российский врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников высказал мнение относительно рекомендованных Минздравом препаратов для лечения коронавируса 2019-nCoV. По мнению специалиста, лекарств и вакцины от провоцирующей пневмонию инфекции пока нет, поэтому терапия может быть только симптоматической.
Доктор Мясников отмечает, что в данном случае стоит различать два разных понятия – «имеют эффективность» и «можно применять». По мнению специалиста, если проанализировать течение болезни у жителей Уханя, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, то можно выделить такие основные симптомы, как одышка, кашель и лихорадка. В этом случае проще лечить не последствия, а предотвращать заболевание, поскольку вакцина и лекарство ещё не разработаны, считает Александр Мясников.

Согласно рекомендациям Минздрава, в качестве мер профилактики и лечения коронавируса российские медики могут применять такие препараты, как рибавирин, рекомбинантный интерферон бета 1b и ритонавир либо лопинавир. Ранее Мясников высказался о панике вокруг провоцирующего пневмонию 2019-nCoV, призвав искать тех, кому подобный ажиотаж выгоднее всего. Врач также напомнил об эпидемиях заболеваний в прошедшие годы, «запугивание» населения которыми прекращалось после «обретения средств» организациями здравоохранения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников высказал мнение относительно рекомендованных Минздравом препаратов для лечения коронавируса 2019-nCoV. По мнению специалиста, лекарств и вакцины от провоцирующей пневмонию инфекции пока нет, поэтому терапия может быть только симптоматической. Доктор Мясников отмечает, что в данном случае стоит различать два разных понятия – «имеют эффективность» и «можно применять». По мнению […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика