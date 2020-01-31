Доктор Мясников о рекомендованных Минздравом препаратах против коронавируса: «Лечение только симптоматическое»

Российский врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников высказал мнение относительно рекомендованных Минздравом препаратов для лечения коронавируса 2019-nCoV. По мнению специалиста, лекарств и вакцины от провоцирующей пневмонию инфекции пока нет, поэтому терапия может быть только симптоматической.

Доктор Мясников отмечает, что в данном случае стоит различать два разных понятия – «имеют эффективность» и «можно применять». По мнению специалиста, если проанализировать течение болезни у жителей Уханя, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, то можно выделить такие основные симптомы, как одышка, кашель и лихорадка. В этом случае проще лечить не последствия, а предотвращать заболевание, поскольку вакцина и лекарство ещё не разработаны, считает Александр Мясников.

Согласно рекомендациям Минздрава, в качестве мер профилактики и лечения коронавируса российские медики могут применять такие препараты, как рибавирин, рекомбинантный интерферон бета 1b и ритонавир либо лопинавир. Ранее Мясников высказался о панике вокруг провоцирующего пневмонию 2019-nCoV, призвав искать тех, кому подобный ажиотаж выгоднее всего. Врач также напомнил об эпидемиях заболеваний в прошедшие годы, «запугивание» населения которыми прекращалось после «обретения средств» организациями здравоохранения.

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Последнее: Российский врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников высказал мнение относительно рекомендованных Минздравом препаратов для лечения коронавируса 2019-nCoV. По мнению специалиста, лекарств и вакцины от провоцирующей пневмонию инфекции пока нет, поэтому терапия может быть только симптоматической. Доктор Мясников отмечает, что в данном случае стоит различать два разных понятия – «имеют эффективность» и «можно применять». По мнению […]