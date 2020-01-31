Доктор Мясников о рекомендованных Минздравом препаратах против коронавируса: «Лечение только симптоматическое»

Российский врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников высказал мнение относительно рекомендованных Минздравом препаратов для лечения коронавируса 2019-nCoV. По мнению специалиста, лекарств и вакцины от провоцирующей пневмонию инфекции пока нет, поэтому терапия может быть только симптоматической.
Доктор Мясников отмечает, что в данном случае стоит различать два разных понятия – «имеют эффективность» и «можно применять». По мнению специалиста, если проанализировать течение болезни у жителей Уханя, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, то можно выделить такие основные симптомы, как одышка, кашель и лихорадка. В этом случае проще лечить не последствия, а предотвращать заболевание, поскольку вакцина и лекарство ещё не разработаны, считает Александр Мясников.
Согласно рекомендациям Минздрава, в качестве мер профилактики и лечения коронавируса российские медики могут применять такие препараты, как рибавирин, рекомбинантный интерферон бета 1b и ритонавир либо лопинавир. Ранее Мясников высказался о панике вокруг провоцирующего пневмонию 2019-nCoV, призвав искать тех, кому подобный ажиотаж выгоднее всего. Врач также напомнил об эпидемиях заболеваний в прошедшие годы, «запугивание» населения которыми прекращалось после «обретения средств» организациями здравоохранения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников высказал мнение относительно рекомендованных Минздравом препаратов для лечения коронавируса 2019-nCoV. По мнению специалиста, лекарств и вакцины от провоцирующей пневмонию инфекции пока нет, поэтому терапия может быть только симптоматической. Доктор Мясников отмечает, что в данном случае стоит различать два разных понятия – «имеют эффективность» и «можно применять». По мнению […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Huawei выпустит 150-долларовые смартфоны 5G через год / 17 января
- Современная Софи Лорен: Дженнифер Лопес снова стала лицом Guess / 15 января
- Суд тронулся / 22 января
- Да будет свет: Мелания и Дональд Трамп зажгли рождественскую ель у Белого Дома / 6 декабря
- В Сыктывкаре погиб знаменитый спасатель / 22 января
- «Вернулась, называется»: упорхнувшая обратно в Испанию Ветлицкая попросила помощи / 5 декабря
- Энн Хэтэуэй стала матерью во второй раз / 10 декабря
- На верхних склонах Эвереста впервые нашли растения / 10 января