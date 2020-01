Стала известна стоимость модификаций китайского кроссовера Changan CS35 Plus

Китайский автопроизводитель Changan объявил стоимость кроссоверов нового поколения CS35 Plus. В 2020 году все модификации существенно подорожают.

Так, максимальная комплектация кроссовера CS35 Plus обойдется водителю в 1,24 млн рублей. Однако новинку оснастили 1,6-литровым двигателем мощностью 128 л.с., больше никаких дополнений в моторной системе не предусмотрено. Паркетник CS35 Plus удастся приобрести за 1,1 млн рублей. В среднем каждая модификация подорожает на 30 000 рублей.

Впервые на отечественном автомобильном рынке кроссовер CS35 Plus появился летом 2019 года. С тех пор цена на него оставалась без изменений, поэтому нынешнее увеличение стоимости является первым. В прошлом году компании Changan удалось реализовать 2800 новых автомобилей, из которых половина пришлась на CS35 Plus.

