Новейшие пистолеты “Удав” получат патроны повышенной мощности

В новейших пистолетах “Удав” начнут использовать патроны, которые отличаются повышенной мощностью. На баланс Минобороны РФ оружие поступит уже в нынешнем году, а о его особенностях пояснил военный эксперт Михаил Дегтярев.

Как отметил специалист, новые “Удавы” создавались уже с расчетом на патроны повышенной мощности. С большой долей вероятности речь идет о снарядах 9х21 мм. При этом работа над оружием на протяжении последних трех лет осуществлялась специалистами ЦНИИточмаш. Для пистолета предусмотрена модификация для использования в паре с глушителем и специальными патронами. Ожидается, что в 2020 на нужды Минобороны поставят не менее 50 комплектов.

Как убежден Дегтярев, такая небольшая партия станет “проверочной”, поскольку по результатам ее использования можно будет делать выводы о целесообразности последующих поставок. При этом недавно “Удав” окончательно завершил тестирование, стартовавшее еще минувшей весной.

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