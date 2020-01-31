Новейшие пистолеты “Удав” получат патроны повышенной мощности

Новейшие пистолеты “Удав” получат патроны повышенной мощности

31.01.2020, 14:21, Разное

В новейших пистолетах “Удав” начнут использовать патроны, которые отличаются повышенной мощностью. На баланс Минобороны РФ оружие поступит уже в нынешнем году, а о его особенностях пояснил военный эксперт Михаил Дегтярев.
Как отметил специалист, новые “Удавы” создавались уже с расчетом на патроны повышенной мощности. С большой долей вероятности речь идет о снарядах 9х21 мм. При этом работа над оружием на протяжении последних трех лет осуществлялась специалистами ЦНИИточмаш. Для пистолета предусмотрена модификация для использования в паре с глушителем и специальными патронами. Ожидается, что в 2020 на нужды Минобороны поставят не менее 50 комплектов.

Как убежден Дегтярев, такая небольшая партия станет “проверочной”, поскольку по результатам ее использования можно будет делать выводы о целесообразности последующих поставок. При этом недавно “Удав” окончательно завершил тестирование, стартовавшее еще минувшей весной.



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