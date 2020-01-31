ВОЗ обязалась бороться с коронавирусом, но не сможет навязать помощь другим

На экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения объявили международную чрезвычайную ситуацию из-за стремительного распространения коронавируса, пишет SRF. ВОЗ собирается помочь странам в борьбе с новым заболеванием, но, как отмечают эксперты, свои решения другим странам она навязывать не сможет.

Они микроскопически маленькие, но стали причиной большого беспокойства по всему миру. С вечера сегодняшнего дня коронавирус признан международной чрезвычайной ситуацией. Об этом приблизительно час назад сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Может ли этот вирус послужить причиной для ввода чрезвычайной ситуации? Этот вопрос несколько дней обсуждали на экстренном заседании ВОЗ в Женеве. Час назад эксперты сформулировали ответ.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор ВОЗ: Нам нужно отреагировать, чтобы помочь всем странам в борьбе с вирусом. Из-за глобального распространения коронавируса я объявляю чрезвычайную ситуацию.

Хотя в Швейцарии ни одного случая заражения ещё не зарегистрировано, коронавирус обсуждают повсюду, в том числе и в биомедицинском центре Базеля в ходе сегодняшнего доклада. Профессор Рихард Неер рассчитывал на то, что ВОЗ объявит чрезвычайную ситуацию.

РИХАРД НЕЕР, руководитель исследований в биомедицинском центре Базеля: Это решение меня не удивляет. За последние дни число заражений увеличилось, в том числе и за пределами Китая. Так что я считаю, что это решение обосновано.

Из-за коронавируса постоянно возникают моменты испуга. В том числе и здесь в итальянском портовом городе Чивитавеккья. Сегодня на этом круизном лайнере застряли 7000 человек. У туристки из Китая поднялась температура, и было затруднено дыхание. Ложная тревога.

Известно, что коронавирус продолжает распространяться. Появившаяся в Ухани болезнь лёгких стремительно распространяется по всему миру. Подтверждённых случаев заражения всё больше. На сегодняшний день в Китае было зарегистрировано 7736 случаев. Вирус попал в Гонконг, а также соседние страны Японию и Таиланд. Он появился в США, Канаде и Австралии. Во Франции было зарегистрировано шесть случаев, а в Германии — четыре.

Теперь это официальное решение. ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию, в том числе из-за быстрого распространения вируса. При этом во многих странах уже приняли необходимые меры. После решения ВОЗ для них мало что изменится.

РИХАРД НЕЕР: Я думаю, всё будет зависеть от ситуации. У ВОЗ определённо есть ресурсы, которая она может мобилизовать. Она возьмёт на себя координацию инфекционного контроля между странами. Но я не думаю, что ВОЗ сможет навязывать странам свои решения.

До этого ВОЗ объявляла международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения четыре раза. С 2009 по 2010 год из-за свиного гриппа. От него пострадали 214 стран. Умерло 18449 человек. С 2020 объявлена чрезвычайная ситуация из-за лихорадки Эболы. Пострадало 12 стран. Умерло 1353 человека. В 2016 — вирус Зика. Пострадали 23 страны. С мая 2014 — полиовирус, вызывающий детский паралич. Пострадали 26 стран. Теперь же и в случае с коронавирусом была объявлена чрезвычайная ситуация. На данный момент от него умерло 170 человек. Вот этот вирус стал причиной объявления чрезвычайно ситуации. Завтра федеральное ведомство по здравоохранению сообщил о том, как это отразится на Швейцарии.

Дата выхода в эфир 31 января 2020 года.

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