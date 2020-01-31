Личное: Исполнение материальных желаний

Из-за своих заводских настроек симпатичные рапунцели сидят до 40 лет в секс-онли у состоятельных мужчин.

Проституция мирно переходит в аддикцию.

Как самки горилл собираются вокруг альфа-самцов большими гаремами и сидят. Ладно когда хотя бы ребенка рожают, но обычно и этого нет.

Бесполезная и бессмысленная жизнь.

Хотя внешность у них красивая обычно и способности какие-то есть, они нормальные люди.

Но все губит жадная хлеборезка и страсть к халяве. К сказке за чужой счет.

elenamirosha

Здравствуйте уважаемая Эволюция. Спасибо за Ваш труд, Вы меняете жизни людей! Читаю блог 4,5 года. За это время переехала жить другой город, потом в центр, подтянула ресурс обучения, теперь у меня + 2 диплома и несколько доп. Обучений (в одном из универов давали на обучении ваш круг ресурсов со ссылкой на вас). Нашла дело, которое люблю всей душой и сейчас развиваю его.

(В общем, работы у нее нет нормальной. Вечная студентка)

Аккаунт создавала специально, чтобы, когда ни будь Вам написать. За последние 8 месяцев ситуация для меня стала критичной. Прошу Вашей помощи.

У меня есть отношения, которые длятся чуть больше года (мне 32), и я совсем не понимаю, как мне себя вести и как поступить. Сама уйти не могу, очень сильно люблю этого человека, иногда кажется, что больше жизни. Но я разрушаюсь — начала пить алкоголь каждый день, поправилась на 6 кг и внутри стала унылым г, потеряв веру в своё будущее. Внешне для других — я улыбаюсь, часто путешествую, хожу на спорт, нормально выгляжу — движение есть. А сама могу пролежать целый день дома плача и глядя в потолок.

(Автор, надо проститься с иллюзией что для других вы выглядите нормально. Ваша яма заметна всем как и 6 лишних кг)

Он старше на 20 лет, женат. Познакомились на СЗ первый секс на третьем свидании за 15 на карту. Пускает в свою компанию протестировать мой инфопродукт (мои прогнозы на 80% сбылись).

(Надеюсь, она хотя бы не астролог)

Через месяц я к нему с поцелуями — он холоден — песнь о том, что не стоит общаться. Сделала всё как написано — послали — иди молча. На лице было видно, что мне плохо от этих слов, но тему развивать не стала, на прощание не дала до себя дотронуться. Через несколько часов смс как он сильно хочет любить и быть со мной. Баланс на пару месяцев, снова начинает пропадать, не отвечать на сообщения. Вытаскиваю на разговор, признаюсь в любви, то же получаю в ответ, вроде баланс. Уже на тот момент я понимала, что пропала. По ночам истерики, безумный страх его потерять + материальная зависимость. Перестаю читать блог, сил нет.

(Автор думает, что то, что она вытягивает щипцами, называется не мусор, а баланс)

Подщипцовываю его словами, но на лице всегда радость и горящие глаза в момент его присутствия. Едем в его командировку, она совпадает с моим др. Для меня это лучший подарок — несколько дней с ним + исполнение нескольких материальных желаний. Вторая командировка через месяц — я вижу что он сильно вышел в плюс. И он прям специально нарывается на скалки (не делаю этого, осознавая свою значимость). Слов о любви ко мне нет. Он больше не верит в меня. Я его ублажаю как могу и молчу.

(История с точки зрения мужчины выглядит просто. Он платит девушке за секс, по московской таксе, и немножко общается с ней между встречами. Но жадная хлеборезка девушки придумала историю любви)

По возвращению домой он резко отдаляется, потом договариваемся о встрече, он не приходит. И в этом момент я сливаюсь окончательно — вместо обиды — пишу ему не бросать меня. Больше он не пишет сам. Я пишу ему раз в 2 недели.

Нахожу способ заработать (уже по новой профессии), горжусь собой. Находится еще один клиент. Оплатить все свои расходы могу сама.

(Неужели она все-таки астролог)

Штудирую весь блог, пытаюсь ему сделать пику про деньги (догнать и сделать),(у меня поездка на отдых с подругой запланированная, когда все еще хорошо было, а отель не оплачен). Сработало, приезжает в этот же вечер. (я уже хорошо выпившая). Но вижу, как он идет ко мне, а его трясет. Следующие 2 дня видимся еще (и это даже выходные). Вернулась с отдыха, небольшая размолвка, он приезжает, а его снова трясет, когда обнимает меня. А потом говорит фразу “лучше ругайся, только не пропадай”. И здесь я поняла, что это война.

(Она называет пикой свою Попрошайку. Обвинила его, что он ей обещанное не доплатил. Пришлось ему приехать и привезти деньги. Трясло его с похмелья наверное)

Вот, вроде все хорошо, гармония (там реально отношения душевнее стали) и блин, не видимся неделю (он не мог и меня в городе пару дней не было) Приглашаю к себе, он время говорит, сам спрашивает что привезти и… тишина.

(Девушки, деловые мужчины, которые общаются с проститутками, всегда так делают. Звонит девушка, они ей обещают заглянуть, а дальше у них свои дела. Они не держат в голове каждую проститутку, это невозможно. Вспоминают иногда или вы о себе напоминаете, но заглянуть могут, когда есть время и желание, а это не часто)

Моей мягкости пришел конец. Написала, что он не мужик и его слово не стоит ничего (дело в том, что он очень много обещает и не выполняет, даже когда я не просила этих вещей).

Через месяц миримся — от него пинги, от меня скучаю, от него приглашение на ужин.

(Он ссоры и не заметил, он привык к тому, что девушки все время что-то несут эмоциональное и слушать это не нужно)

Вот она гармония. По утрам начинал писать. Что-то предлагать, вез в магазин одевать, по ночам скидывал ссылки что мне еще может подойти). Максимум заботы и внимания. Проблемы на работе у него, приезжает ко мне или меня с собой везет. Перед НГ не получилось отметить вдвоем, приехал на час перед моим отъездом, обещал три дня по приезду со мной провести.

Оплачивает мне очень дорогую поездку на новогодние праздники. Все три недели каждый день о любви и как хочет увидеть, я так же. Возвращаюсь, пишу, что все хорошо, он в этот же день поздно вечером приезжает, я ему подарков целый пакет, все то что он любит. Одним подарком попала так, что он растрогался. Я максимально пыталась ему угодить. Потом он сажает меня на коленки, обнимает и просто держит. То, что он меня любит я не сомневаюсь.

(В новогодние каникулы работы нет, он отдыхает с семьей и пишет проституткам чаще)

И…. начинается старая песня. Договариваемся встретиться — переносит, то что предупредил, ок, но я немного щипцанула. Но это была не та ситуация, что бы не отвечать сутки на мое сообщение и потом не писать несколько дней. Прошло 2 недели. Я плачу на завтрак и обед, на ужин, у меня истерика. Я не понимаю, что не так. Деньги закончились (оплатить человеку, который мне помогает по его инициативе), написала ему, через 10 минут пришли со словами как меня любят. В понедельник в обед пишу ему “как дела” — не читает, звоню вечером, перезванивает — скучаю-целую, я прошу приехать на 15 минут, хочу поцеловать и обнять его, он говорит ок. Естественно, не приезжает.

(Хоть она и собрала в шкатулку, где и когда он за нее платил, на самом деле это какие-то мелкие деньги. Раз в месяц кинет ей что-то и все. Она в свои 32 могла бы зарабатывать во много раз больше на нормальной работе. Но нет, сидит над телефоном, рыдает и стучит голодными зубами о железные щипцы)

Дома в пустоту ору что бы как-то вернуть себя в тело. Как только максимально разозлилась во вне, от него приходит сообщение:

-Привет любимое мое солнышко. Когда будет 15 минут у тебя? ))

(Вчера мы уже читали такую, управительницу погодой и мужчинами. Но та управляла посредством любви, а эта гневом. У каждой богини свои методы)

И тут меня унесло. После моей мольбы о встрече мне предлагают надеть корону или выбрать самозащиту.

-Когда нужно? Ты 51 летний умный мужчина, а словами разбрасываешься как 15 летняя девочка! И строишь из себя дурочка. Ты слишком умный что бы я верила в твое непонимание!

Я не твоя жена, меня не нужно кормить обещаниями! Я любовница, которую нужно водить по ресторанам и трахать. Не на словах а в реальном мире. 2 месяца ты только говоришь про это, но не делаешь. Значит не хочешь!

Это были одни из самых грубых слов от меня за время нашего общения. Мне ничего не ответили.

(Он пытался создать видимость, что она нормальный человек и у нее есть свои дела, поэтому надо спрашивать о ее свободном времени. Но она излила ему на голову решето, что кроме секса с ним у нее нет никакой работы)

Как понять что происходит, почему он так себя ведет? Где мои слепые пятна, я запуталась.

(Главное слепое пятно — тикающие часики. Автору кажется, что она девочка, а она уже скоро будет теткой, причем нищей и бездетной. Нужно срочно зарабатывать на жизнь. Прекратить все «обучения» и начать работать. Перестать гоняться с щипцами за мужиками. Обратить внимание на свою экономику и работу. Через пару лет может быть и замуж выйти за нормального мужчину еще получится)

Как сохранить себя и остаться в равновесии? Сама уйти не могу — это лучший мужчина в моей жизни. Его умение общаться, доброта, нежность и забота обо мне — покоряют, а к другим — восхищают. Ко мне он не уйдет — 30 лет брака и очень уважительные отношения. Мы вместе больше года, а ночевали только 5 ночей — свое место я тоже хорошо понимаю. А для меня он единственный.

(Тогда пропадайте. Никто вас уговаривать жить не будет)

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – сообщил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, […]