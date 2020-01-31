Помпео заявил о поддержке Украины в стремлении войти в НАТО и ЕС

Вашингтон продолжит поддерживать Украину в стремлении присоединиться к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы продолжаем поддерживать Украину в ее стремлении присоединиться к НАТО и сближении с ЕС», – заверил он, передает ТАСС.
Помпео также выразил надежду, что Иран понесет ответственность за сбитый 8 января под Тегераном самолет «Международных авиалиний Украины».
«Хочу выразить соболезнования в связи с гибелью украинцев под Тегераном. Я надеюсь, что Иран понесет ответственность за свои действия и за потерянные жизни украинцев», – сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что США были и остаются ключевым союзником Украины в защите ее суверенитета.
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев в четверг с официальным визитом. Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили развитие военно-экономического сотрудничества и углубление стратегического партнерства между странами. Кроме того, Помпео пообещал Пристайко продолжить оказание поддержки «в борьбе с российской агрессией».
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