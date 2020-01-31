Предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с Помпео

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

«Предстоятель ПЦУ и госсекретарь США обсудили ряд важных вопросов. Главной темой стали вызовы для ПЦУ, в частности, на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма. Сейчас там нарушаются международные стандарты в вопросе свободы религии и вероисповедания, происходит преследования и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ», – говорится в сообщении.

Митрополит Епифаний поблагодарил Помпео за поддержку Украины в противодействии внешним вызовам и на пути государства к реформам.

«Епифаний призвал продолжать эту поддержку и усиливать санкционное сдерживание России до полного прекращения ею нарушений прав человека на оккупированных территориях, освобождения от оккупации и восстановления территориальной целостности Украины, ее суверенитета в пределах международно признанных границ», – отметили в ПЦУ.

Предстоятель украинской поместной церкви рассказал Помпео о становлении ПЦУ, взаимодействии с обществом и государством, а также расширении международных связей.

«Стороны договорились о дальнейшей поддержке контактов, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания», – добавили в пресс-службе церкви.

Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній зустрівся з Державним секретарем США Майклом Р. Помпео…. Posted by Православна Церква України on Reede, 31. jaanuar 2020

Помпео приехал в Украину 30 января. Сегодня он проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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